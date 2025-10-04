Жена Евгения Петросяна с детьми отправилась в круиз за 1 млн рублей
Фото - © Екатерина Лызлова/РИА Новости
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вместе с детьми отправилась во второй за месяц отпуск. За шестидневный круиз на теплоходе она заплатила около 1 млн рублей, сообщает SHOT.
Они отправились из Москвы в сторону Плеса. Отдых проходит на четырехпалубном теплоходе премиум-класса. Там есть ресторан, бар, фитнес-зал и библиотека.
Проживание в двухместной каюте «делюкс», которую выбрала Брухунова, стоит 410 тыс. рублей. Аналогичную каюту она забронировала для детей, но им отдых на теплоходе обошелся чуть дешевле.
Питание от шеф-повара — икорный квартет, осетрина, царские кулебяки и неограниченное количество вина. Программа тура включает шестидневную поездку с лекциями.
В прошлый отпуск жену Петросяна заподозрили в рекламе отеля в соцсети, посчитали, что семья отдыхала по бартеру.
