сегодня в 12:12

Жена Евгения Петросяна с детьми отправилась в круиз за 1 млн рублей

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вместе с детьми отправилась во второй за месяц отпуск. За шестидневный круиз на теплоходе она заплатила около 1 млн рублей, сообщает SHOT .

Они отправились из Москвы в сторону Плеса. Отдых проходит на четырехпалубном теплоходе премиум-класса. Там есть ресторан, бар, фитнес-зал и библиотека.

Проживание в двухместной каюте «делюкс», которую выбрала Брухунова, стоит 410 тыс. рублей. Аналогичную каюту она забронировала для детей, но им отдых на теплоходе обошелся чуть дешевле.

Питание от шеф-повара — икорный квартет, осетрина, царские кулебяки и неограниченное количество вина. Программа тура включает шестидневную поездку с лекциями.

В прошлый отпуск жену Петросяна заподозрили в рекламе отеля в соцсети, посчитали, что семья отдыхала по бартеру.

