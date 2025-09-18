Юбилей за 400 тыс: Петросян отметил 80-летие с семьей в элитной усадьбе под Тверью

Народный артист РСФСР Евгений Петросян отметил 80-летие с женой и двумя детьми в элитной усадьбе на территории Тверской области. Юбилей обошелся известному юмористу примерно в 400 тыс. рублей, сообщает Mash .

Элитная усадьба «Времена года» расположена на берегу озера Наговье вдали от городской суеты. Для празднования арендовали дом «Графский» на 4 дня по цене 85 тыс. рублей в сутки или 350 тыс. за все время.

В распоряжении Евгения Вагановича, его супруги и детей были три спальни, гостиная, три санузла и собственный пирс. Для удобства именинника по территории усадьбы бесплатно курсировал гольф-кар, чтобы он не уставал. Завтрак подавали в формате шведского стола.

Праздничный семейный ужин прошел в ресторане «Куропатки» на территории усадьбы. Кроме того, в этот день семья посетила ферму, где понаблюдала за животными, а затем отправилась за грибами.

