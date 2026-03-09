Ждали в аэропорту 10 часов: туристы жалуются на нехватку мест на рейсах из Катара

Застрявшие в Катаре россияне жалуются на нехватку мест на вывозных рейсах

Как поделились застрявшие в Катаре с 28 февраля россияне: наблюдается нехватку мест на вывозном рейсе в России, сообщает «Осторожно, новости» .

Туристы добавили, что в понедельник отправился вывозной рейс от авиакомпании Qatar Airways. До этого составили список пассажиров, которым гарантировали перелет в РФ. Но в аэропорту начался «забег», и на рейс попали только те, кто быстрее добрался до стойки регистрации.

«Мы провели в аэропорту 10 часов! Около 200 человек толпились в неведении, потому что от авиакомпании не было никакой информации. Ноль координации», — сказали путешественники.

Они добавили, что люди приехали в аэропорт с вещами, с детьми, так как надеялись на эвакуацию, но столкнулись с полным бездействием.

На 10 марта анонсирован еще один вывозной рейс, но застрявшие в Катаре россияне сомневаются, что и в этом самолете им хватит места.

«Нам никто ничего не сообщает. Эвакуационных рейсов российская сторона не организовала», — поделились люди.

Ранее Минтранс РФ заявил, что еще свыше 7,5 тыс. человек на 33 рейсах планируется перевезти из трех стран Ближнего Востока — ОАЭ, Катара и Омана.

В связи с ограничениями на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке российские авиакомпании приостановили продажу билетов в соответствующие страны по 14 марта включительно. Полеты в Израиль отменены российскими перевозчиками до 20 марта, а рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт в настоящее время не планируются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.