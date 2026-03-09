Более 7,5 тыс человек на 33 рейсах планируется перевезти с Ближнего Востока в РФ

Еще свыше 7,5 тыс. человек на 33 рейсах планируется перевезти из трех стран Ближнего Востока в Россию, сообщает Минтранс РФ.

Так, 31 лайнер российских и зарубежных авиакомпаний вылетит из ОАЭ, по одному — из Катара и Омана.

Со 2 по 8 марта в Россию из государств Ближнего Востока прибыли более 45 тыс. пассажиров. Их привезли на 219 рейсах.

График по перевозке коммерческими рейсами разработан до 10 марта включительно. Он сделан с учетом перебронирования приобретенных ранее авиабилетов. В этот день планируется перевезти оставшихся пассажиров. У некоторых авиакомпаний билеты на рейсы из Эмиратов сейчас появляются в свободной продаже.

В связи с сохраняющимися ограничениями на использование воздушного пространства в регионе Ближнего Востока, российские авиакомпании приостановили продажу авиабилетов в соответствующие страны по 14 марта включительно. Полеты в Израиль отменены российскими перевозчиками до 20 марта, а рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт в настоящее время не планируются.

