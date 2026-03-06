Застрявшим в Шри-Ланке россиянам посоветовали обратиться в Минтранс

Россияне не могут улететь из Шри-Ланки из-за отмены рейсов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Между тем стоимость оставшихся билетов начинается от 200 тыс. рублей. В Консульстве туристам ответили, что эвакуация граждан из Шри-Ланки не планируется, сообщает «Осторожно, Москва» .

Группа россиян хотела вернуться в Россию 10 марта. У них были заранее куплены билеты. 6 марта им пришли сообщения о переносе рейсов. Предварительные даты перебронирования начинаются от 24 марта.

При этом из отеля туристов выселяют, так как номера забронированы следующими гостями. Купить билеты на оставшиеся рейсы до Москвы с пересадками не через страны Ближнего Востока нереально — они стоят от 200 тыс. рублей.

«Мы в таком положении, что мы застряли. Улетели только те, кто может себе позволить билеты за такую цену», — рассказывает туристка из Москвы.

В Консульстве россиянам посоветовали обратиться в Минтранс и Росавиацию с просьбой организовать дополнительные рейсы.

Также несколько сотен граждан России оказались заблокированными на территории Таиланда. Сначала рейсы отменили, а теперь билеты на самолет стоят 300–500 тысяч рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке.

