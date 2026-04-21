Шойгу заявил о готовности защитить россиян в Приднестровье

Шойгу: РФ предпримет все нужные шаги для защиты россиян в Приднестровье

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия при необходимости примет все меры для защиты более 220 тысяч своих граждан в Приднестровье, сообщает kp.ru .

По словам Сергея Шойгу, ситуация вокруг Приднестровья остается напряженной и затрагивает сотни тысяч россиян, проживающих в регионе.

«В Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан, интересы и безопасность которых из-за бездумных и безответственных действий Киева и Кишинева в настоящее время находятся под угрозой», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в регионе ограничена подача российского газа. Системообразующие предприятия работают с перебоями или остановлены, фиксируется хронический дефицит энергоресурсов.

«Если возникнет необходимость, Россия предпримет все нужные шаги и будет использовать все доступные методы для их защиты в соответствии с Конституцией», — добавил Секретарь Совета безопасности РФ.

В 2024 году власти Приднестровья обращались к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.