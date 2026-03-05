Сотни россиян застряли на Шри-Ланке и в Таиланде из-за атак на Ближнем Востоке

Военные действия на Ближнем Востоке привели к тому, что несколько сотен граждан России оказались заблокированными на территории Шри-Ланки и Таиланда. Россияне рассказали RT с какими трудностями столкнулись.

Сотни российских туристов направили коллективные обращения в дипломатические представительства и перевозчикам. В них содержится просьба о продлении виз, запуске специальной горячей линии, составлении точных списков пострадавших и помощи в организации репатриации.

Одной из тех, кто не может покинуть Шри-Ланку, является Надежда, путешествующая в одиночку. Она прилетела из Москвы 4 февраля, а обратный рейс был запланирован на 5 марта, но его отменили. У женщины остался лишь один способ вернуться — прямой перелет стоимостью 170–180 тысяч рублей, доступный лишь через две недели. Более доступных билетов с несколькими стыковками по 58 тысяч рублей уже не осталось.

Кроме того, с острова не могут уехать три семьи пенсионеров. Их финансовые возможности крайне ограничены: деньги были рассчитаны лишь на авиаперелет и одиннадцатидневный отдых. Средств на дополнительное проживание и новые дорогостоящие билеты нет. Медикаменты, взятые с собой, на исходе, а у одного из туристов, перенесшего инфаркт, специальные препараты рассчитаны строго на срок первоначальной поездки.

На острове Пхукет в Таиланде уже две недели вынуждены задерживаться Юрий с семьей и друзьями. Он сообщает, что у его знакомых рейс сначала был перенесен с 3 на 7 марта, а затем полностью отменен, после чего им предложили оформить возврат средств. Обещанная компенсация в 50–60 тысяч рублей несопоставима с текущей ценой аналогичных билетов в 300 тысяч. Бронирование жилья у друзей Юрия истекает, а дальнейшее проживание оценивается в 300 долларов (примерно 23 тысячи рублей) в сутки. Сам Юрий может оказаться в аналогичной ситуации после 11 марта, когда закончится срок их пребывания. Он не готов приобретать новые билеты за 300–500 тысяч рублей, особенно с трехлетним ребенком, для которого многочасовые перелеты с несколькими пересадками неприемлемы.

Ранее сообщалось, что из-за операции США и Израиля в Иране российские туристы оказались в затруднительной ситуации. Из-за отмены рейсов семьи с детьми по несколько суток не могли вернуться домой.

Также поздно вечером 4 марта в Петербурге приземлился первый рейс из Дубая после приостановки полетов.