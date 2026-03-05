В Петербург прилетел первый после приостановки полетов рейс из Дубая
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в петербургский аэропорт «Пулково», сообщает РИА Новости.
Согласно табло в аэропорту, рейс авиакомпании Emirates приземлился в 23.54 мск 4 марта.
Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы.
Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.
