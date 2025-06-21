Застрявшие в Египте россияне вылетели домой спустя 3 дня

Самолет с российскими туристами, которые должны были вернуться домой еще 19 июня, наконец-то вылетел из Шарм-эш-Шейха в Казань. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

По словам официального представителя Росавиации, чартерный рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines поднялся в небо 21 июня в 08:30 по московскому времени.

«Самолет с ними (россиянами — ред.) приземлится в столице Татарстана около 13:20 Мск. Находимся на связи с пассажирами этого рейса», — отметил Кореняко.

Ранее сообщалось, что более 50 россиян с детьми застряли в Египте и не могут вернуться домой. Авиаперевозчик 3 дня подряд отменял рейсы без объяснения какой-либо причины. Стоит отметить, что параллельно с этим другие авиакомпании успешно совершали рейсы в Россию, полет отменяла только AlMasria Universal Airlines.