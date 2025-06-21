Более 50 человек, включая семьи с детьми, застряли в Египте из-за отмен рейсов
Российские туристы третий день не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха
Группа российских туристов уже третий день не может покинуть египетский курорт Шарм-эш-Шейх? сообщает Telegram-канал Shot.
Рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Казань, запланированный на 19 июня, неоднократно переносился и в итоге был отменен.
Туристов ежедневно привозят в аэропорт, после чего отправляют обратно в отель. При этом туроператор Pegas Touristik не предоставляет четких объяснений.
Среди застрявших в Египте — семьи с маленькими детьми, которые уже несколько дней вынуждены жить в условиях неопределенности. Российские власти пока не прокомментировали ситуацию, но туристы надеются на скорейшее решение проблемы.
Пассажиры уже обратились в Росавиацию и российское консульство, утверждает канал.