Более 50 человек, включая семьи с детьми, застряли в Египте из-за отмен рейсов

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Российские туристы третий день не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха

Группа российских туристов уже третий день не может покинуть египетский курорт Шарм-эш-Шейх? сообщает Telegram-канал Shot .

Рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Казань, запланированный на 19 июня, неоднократно переносился и в итоге был отменен.

Туристов ежедневно привозят в аэропорт, после чего отправляют обратно в отель. При этом туроператор Pegas Touristik не предоставляет четких объяснений.

Среди застрявших в Египте — семьи с маленькими детьми, которые уже несколько дней вынуждены жить в условиях неопределенности. Российские власти пока не прокомментировали ситуацию, но туристы надеются на скорейшее решение проблемы.

Пассажиры уже обратились в Росавиацию и российское консульство, утверждает канал.