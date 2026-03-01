Вывозных рейсов не будет: русские туристы в панике на Сейшельских островах

Пассажиры рейса QR679 из России, которые отдыхали на Сейшельских островах рассказали, что должны были вылететь в 18:10, но на смогли из-за иранских обстрелов, сообщает «Осторожно, новости» .

Стыковочный рейс до Москвы запланировали в Дохе (Катар), но его отменили.

В российском посольстве на Сейшелах пассажирам сказали, что вывозных рейсов с островов не будет. Поэтому туристы должны покупать обратный билет сами.

Сейчас россияне находятся в панике, так как у них заканчиваются доллары, а цены на авиабилеты выросли в несколько раз.

В феврале Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. После превентивного израильского удара Иран начал отвечать и обстреливать в том числе и соседние государства.

Также ранее в АТОР рассказали, что из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до 8 тыс. россиян застряли в третьих странах и не могут вернуться домой.

