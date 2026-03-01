АТОР: до 8 тыс россиян застряли за рубежом из-за ситуации на Ближнем Востоке

Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до 8 тыс. россиян застряли в третьих странах, они не могут вернуться домой, сообщается на сайте АТОР.

ОАЭ, Катар и другие страны Персидского залива — популярные хабы для перелетов по различным направлениям.

Как считает вице-президент АТОР Артур Мурадян, из-за закрытия неба в ОАЭ и сопредельных странах добраться в Россию не могут около 6–8 тыс. туристов, у которых есть билеты на стыковочные рейсы через Эмираты, Катар, Бахрейн и Оман. Кто-то успел долететь до места стыковки, в некоторые вынуждены задержаться в государствах, где отдыхали.

«Основная масса таких клиентов туроператоров, для которых сейчас компании ищут варианты продления проживания или альтернативные билеты (если они не успели вылететь в зону конфликта) или же пытаются организовать им размещение в ближневосточных хабах — это туристы с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air, OmanAir», — сказал Мурадян.

Ночью в результате атаки в аэропорту Дубая была повреждена одна из зон вылета.

Туроператоры отметили, что сложившаяся ситуация с транзитными туристами очень сложная, но решаемая. Некоторые рассказали, что размещают туристов в отелях, некоторые решают вопросы в индивидуальном порядке.

Работа с путешественниками, по словам анонимного сотрудника туроператора, осложняется неопределенностью сроков возобновления полетов в небе Ближнего Востока.

«Сотрудники нашего авиаотдела ночевали в офисе. Работы очень много. А точной информации о том, когда ситуация нормализуется не просто мало, ее нет», — отметил собеседник.

Как добавили турагенты, некоторые путешественники не ждут нормализации ситуации. Они покупают билеты через другие страны, например, Китай.

Утром 28 февраля Израиль и Соединенные Штаты начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю. После превентивного израильского удара Иран начал отвечать и обстреливать в том числе и соседние государства.

