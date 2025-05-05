Возмещение ущерба: что делать, если номер в отеле не соответствует брони

Эксперт: если номер в отеле не соответствует брони, нужно все сфотографировать

Ситуация, когда номер в отеле не соответствует описанию при бронировании, может серьезно испортить отдых или деловую поездку. Есть несколько советов, как действовать в такой ситуации, сообщила РИАМО руководитель отдела бронирования отеля Palmira Garden Анастасия Петкова.

«В первую очередь нужно успокоиться и зафиксировать состояние номера в момент заселения, чтобы предоставить доказательства. Сделайте фотографии всех несоответствий или снимите видеообзор помещения», — сказала Петкова.

Она отметила, что можно постараться решить вопрос на месте. Для этого следует обратиться на стойку ресепшн, предоставить все доказательства по несоответствию номера, показать администратору фото и видео.

По ее словам, при подтверждении несоответствий со стороны отеля клиенту могут предложить другой номер, соответствующий описанию в бронировании, или в качестве компенсации — номер классом выше предыдущего и скидки на допуслуги отеля.

«В случае невозможности предоставить альтернативный номер для заселения, вы можете потребовать возместить ущерб или предоставить скидку на проживание. Можно обратиться в суд, если была потрачена существенная сумма, а также составить жалобу в Роспотребнадзор и написать развернутый отзыв о ситуации», — уточнила специалист.

Как рассказала эксперт, если человек действительно оказался в не соответствующем описанию номере, в таком случае он защищен законом и имеет право на получение услуги в соответствии с оплаченным бронированием. Главное — действовать последовательно и сохранять все доказательства нарушений.

Петкова также посоветовала перед бронированием внимательно читать описание отеля и номеров, смотреть фото и проверять отзывы. Если остались вопросы, то можно позвонить в отель и запросить дополнительную информацию. Обязательно стоит уточнить правила отмены перед бронированием, чтобы не потерять деньги в непредвиденных случаях.

«Если вы отправляетесь в поездку по пакету, который включает как минимум две туристические услуги, такие как авиаперелет и проживание в гостинице, то за выполнение условий договора, то есть представление того номера, который вы выбрали, отвечает туристическое агентство», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что в такой ситуации турагентство не имеет права перекладывать ответственность на владельца отеля и должно решать проблему самостоятельно.