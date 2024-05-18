Внутренний туризм в России побил исторический рекорд

По итогам прошлого года внутренний туристический поток в России вырос до 78 млн поездок. Это на 20% превышает аналогичный показатель 2022 года, сообщает газета «Ведомости» .

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), количество поездок россиян по стране в 2023 году стало историческим рекордом. По итогам первых 9 месяцев года лидерами приема внутренних туристов стали Краснодарский край, Москва и Московская область.

Количество поездок в российскую столицу выросло до +29,9% (24,5 млн туристов). Важную роль в том числе сыграл деловой туризм.

Еще одним драйвером развития внутреннего туризма стали активные туры, продажи которых в прошлом году выросли на 10–30%. За 9 месяцев 2023 года выручка туристического бизнеса в РФ увеличилась почти до 8,5 млрд рублей. Это в 1,5 раза превышает аналогичный показатель 2019 года.

Ранее россиянам дали советы по экономии при бронировании тура. Туристам следует обратить внимание на ближние направления для отдыха, до которых они могут добраться на машине, например, соседние города и регионы, где есть хороший выбор отелей.