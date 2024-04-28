Россиянам дали советы по экономии при бронировании тура
Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян отметил, что раннее бронирование тура будет стоить дешевле, это касается всех аспектов путешествия, включая перелет. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Он рекомендовал туристам обратить внимание на ближние направления для отдыха, до которых они могут добраться на машине, например, соседние города и регионы, где есть хороший выбор отелей.
По словам специалиста, этот вид отдыха позволит семьям хорошо провести время, а также сэкономить на авиаперелетах.
Ранее эксперты АТОР отметили, что не планируется роста стоимости услуг на курортах Турции, но следует заранее купить билеты на самолет и забронировать гостиницу. А если выбрать не только известные туристам Белек или Анталью, то можно сэкономить на проживании