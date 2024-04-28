Россиянам дали советы по экономии при бронировании тура

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян отметил, что раннее бронирование тура будет стоить дешевле, это касается всех аспектов путешествия, включая перелет. Об этом сообщает «ФедералПресс» .

Он рекомендовал туристам обратить внимание на ближние направления для отдыха, до которых они могут добраться на машине, например, соседние города и регионы, где есть хороший выбор отелей.

По словам специалиста, этот вид отдыха позволит семьям хорошо провести время, а также сэкономить на авиаперелетах.

Ранее эксперты АТОР отметили, что не планируется роста стоимости услуг на курортах Турции, но следует заранее купить билеты на самолет и забронировать гостиницу. А если выбрать не только известные туристам Белек или Анталью, то можно сэкономить на проживании