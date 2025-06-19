Власти Удмуртии согласовали проект пятизвездочного курорта за 2 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) правительство Удмуртской Республики подписало соглашение с компанией «Иксен Моторс Рус» о создании пятизвездочного курорта «Чебер» в Ижевске. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Современная туристическая инфраструктура — обязательное условие для повышения конкурентоспособности Удмуртии в сфере гостеприимства и привлечения в Удмуртию гостей из других регионов», — заявил губернатор региона Александр Бречалов.

Он подчеркнул, что новые объекты улучшают качество отдыха и стимулируют туризм. В прошлом году государство поддержало турбизнес Удмуртии на 400 млн рублей. Построены модульные отели на 14 объектах, расширена инфраструктура. Туристический поток вырос до 1,7 млн человек.

В настоящий момент курорт «Чебер» категории «5 звезд» находится на стадии проектирования. На территории туристического объекта будет развиваться интерес к национальной культуре Удмуртии.

Курорт включает гостиницу, термальный комплекс, санаторий, детский аквапарк и ресторан традиционной удмуртской кухни. Также будут магазин-музей удмуртской культуры и семейный клуб для проведения праздников и шоу. В оформлении комплекса используются традиционные узоры. В травяной сауне будут использоваться ароматные лекарственные удмуртские травы. Территорию курорта украсят арт-объекты в виде персонажей местных сказок, мифов и легенд.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий рассказал, что на территории полуострова планируется возведение отелей модульного типа. По его словам, набирающее популярность модульное направление очень перспективно в республике.