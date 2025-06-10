Модульные отели появятся в Крыму

«Модульное направление, которое сейчас активно набирает развитие в Российской Федерации, очень перспективно в Республике Крым. Мы видим для себя, что это, безусловно, предгорные районы, где можно размещать такие объекты. Это наши регионы, где есть еще дикая нетронутая природа и побережье», — отметил он.

По его словам, строительство увеличит количество доступных номеров и поможет сбалансировать воздействие туризма на окружающую среду.

Ганзий также акцентировал внимание на том, что это направление будет использовано для развития аграрно-сельского туризма и экологических троп и направлений в Крыму.