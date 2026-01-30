Визовые центры Канады больше не принимают документы на визу в России

Визовые центры Канады в России прекратили прием документов. Это может быть связано с переходом на электронные визы, сообщает «Осторожно, новости» .

Как отметили в агентстве «Визаход», в последнее время заявки на выдачу виз уже принимались в онлайн-формате. Россияне после одобрения приносили в центр паспорта и сдавали биометрию. Затем документы отправлялись в консульство в Варшаве.

Из-за новых правил россиянам придется выбирать визовый центр за пределами России, например, в Казахстане. Туда можно будет отправить документы курьерской службой. Но, скорее всего, возникнут трудности с оплатой таких услуг.

Эксперты предлагают, что людям, которые собираются в Канаду, понадобятся контрагенты в ближайших странах, чтобы осуществлять процедуру передачи паспортов. В агентстве считают, что нововведения связаны с тем, что Канада переходит на электронные визы, потому сокращает персонал визовых центров.

По данным специалистов, Канада не является популярным направлением среди российских путешественников. В среднем документы на визу подают 10-15 человек в год. Чаще оформляют визы в США, Великобританию и Италию.

Ранее стало известно, что Черногория планирует вступить в ЕС к 2028 году. В этих целях она может ввести визы для российских туристов.

