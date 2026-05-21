Грядет буря: Москву в ближайшие часы накроет ливневая гроза

МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем в четверг вечером

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 20:00 четверга местами в столице ожидается гроза и кратковременный дождь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а также избегать резких маневров на дороге (обгонов, перестроений и опережений).

Пешеходам в непогоду рекомендуют быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

При необходимости следует звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

