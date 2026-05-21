Симоньян сообщила о награждении полицейских за спасение ребенка в ХМАО

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов получат 11-ю премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение людей из пожара в Ханты-Мансийске.

«Одиннадцатую премию имени Тиграна получат лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли людей из горящего дома в Ханты-Мансийске», — написала Симоньян.

Ранее награду получили Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли четверых детей из затопленного дома во время наводнения в Дагестане. Премию также вручили Абдурахману Абдурахманову за спасение девочки в Махачкале.

Среди лауреатов — воспитательницы Лия Галеева и Людмила Платонова, остановившие мужчину с ножом в детском саду в Оренбургской области, дворник из Санкт-Петербурга, спасший ребенка, и боец, который 68 дней удерживал позиции Вооруженных сил России. Награду также получили семья охранника, погибшего при нападении в техникуме в Анапе, и участники спасения ребенка в Санкт-Петербурге.

