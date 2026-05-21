Центробанк РФ рекомендовал банкам проверять клиентские операции с наличными

Регулятор предложил банкам уделять повышенное внимание операциям по внесению значительных сумм наличных денег. Такие средства могут использоваться для легализации доходов, полученных преступным путем, а также для других незаконных действий.

Финансовым организациям рекомендовано ежедневно анализировать клиентские операции. Особый контроль должен применяться как к физическим, так и к юридическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, с учетом установленных критериев риска.

При этом меры не распространяются на клиентов, чье финансовое положение, деловая репутация и источники происхождения средств документально подтверждены. Информация о рекомендациях опубликована на официальном сайте Центрального банка России.

