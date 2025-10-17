Черногория может ввести визы для российских туристов

Черногория планирует вступить в ЕС к 2028 году. В этих целях она может ввести визы для российских туристов, сообщает URA.RU .

На данный момент страна сохранила для россиян безвизовый режим. Граждане РФ могут въезжать в Черногорию и находиться там до 30 дней. Отмечается, что доля российских туристов среди всех путешественников, которые отдыхают здесь, значительная.

Президент Черногории Яков Милатович отметил, что Черногория может в скором времени ввести визы для российских туристов для вступления в ЕС, которое планируется к 2028 году. По его словам, чтобы интеграция прошла успешно, надо избавиться от «враждебного воздействия со стороны третьих государств» и бороться с распространением дезинформации.

При этом он добавил, что власти стараются оттянуть введение визового режима. Это важно для сохранения туристического сектора.

Ранее блогеры заявили, что открытие визовых центров Японии в России может сделать получение документа платным и значительно сложнее. Они предположили, что для получения документа придется «отстоять» электронную очередь.

