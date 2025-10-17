Блогер Врен: открытие визовых центров Японии может усложнить получение услуги

Ранее стало известно, что посольство Японии планирует открыть на территории России визовые центры и уже объявило о конкурсе проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания необходимых процедур.

«„Получить визу в Японию станет еще проще» — такой тезис вбрасывают сейчас российские медиа по мотивам новости про открытие официальных визовых центров в Москве и регионах, но это неправда», — написал Говорун в своем Telegram-канале.

Он предположил, что услуги визового центра будут платными. При этом для получения документа придется «отстоять» электронную очередь. Слоты на запись в ВЦ придется «ловить за месяцы», так как их быстро разберут перекупщики, а затем будут за деньги предлагать записаться на завтра.

По словам блогера, Если гипотетический ВЦ будет работать аналогично нынешнему визовому отделу посольства, но с увеличением числа сотрудников и в более просторном здании, это действительно может упростить процесс получения визы. Однако, если Японию просто включат в список стран VFS, и будут обрабатывать ее заявки так же, как и по странам Шенгенской зоны, то процедура получения визы станет более сложной.

В настоящее время желающие избежать очередей в посольство Японии могут воспользоваться услугами турагентств. За 5 тыс. рублей можно подать документы через компетентное агентство, а курьер доставит их из любого региона. Также можно обратиться в некомпетентное агентство, но уже за 30 тыс. рублей. Таким образом, решение о том, стоять ли в очереди, остается за гражданами.

Говорун выразил надежду, что российским туристам оставят возможность напрямую подавать документы в японское посольство.

