Японское посольство планирует открыть в РФ визовые центры

Посольство Японии планирует открыть на территории России визовые центры, а также уже объявило о конкурсе проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания необходимых процедур, сообщает РИА Новости .

Как уточняется на сайте дипмиссии, большое воздействие на визовую работу в посольстве РФ в Японии, в генконсульстве Японии в Петербурге оказала мировая тенденция в туризме. Также там отметили рост числа визовых заявлений от россиян, желающих посетить страну как туристы.

Из-за этого в посольстве решили создать визовый центр. Он нужен, чтобы передать обязанности, запрашиваемые дипмиссией, надежному частному подрядчику. Запланированный период выполнения обязательств по опубликованному конкурсу — с 9 января по 31 марта следующего года.

Россиянам за первые девять месяцев текущего года выдали больше виз в Японию, чем за весь 2024 год. По состоянию на середину сентября это было 60 тыс. виз.

