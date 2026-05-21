Ученые заявили, что витамин D не защищает от переломов

Канадские исследователи выяснили, что добавки с витамином D и кальцием почти не снижают риск переломов и падений у пожилых людей. Выводы сделаны на основе данных более 150 тысяч человек, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Ученые проанализировали результаты 69 клинических исследований с участием мужчин и женщин. В них сравнивали действие кальция, витамина D и их комбинации с плацебо или отсутствием лечения, чтобы оценить влияние добавок на риск переломов и падений.

Анализ показал, что ни отдельный прием кальция и витамина D, ни их совместное применение не дают клинически значимого эффекта. Это касается и переломов бедра, которые считаются одними из самых опасных для пожилых пациентов. Существенного снижения риска падений также не выявлено.

Авторы отметили, что такие добавки много лет назначались для поддержки здоровья костей, однако новые данные ставят под сомнение их профилактическую эффективность. При этом выводы не распространяются на людей с тяжелыми заболеваниями костей и пациентов, проходящих лечение остеопороза. По мнению исследователей, более выраженный результат могут обеспечить упражнения на силу и баланс, а также индивидуальные программы профилактики падений.

