VIP-отдых по-крымски: чем могут удивить туристов местные эко-отели

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В Крыму растет интерес к специализированному туризму

Крым чаще ассоциируется с пляжами и автобусными турами, но на полуострове есть и менее очевидные форматы отдыха. Полуостров предлагает гораздо больше вариант, которые подойдут тем, кто ищет уединение, тишину и новый опыт — без толпы и банальностей, сообщает «Крымский журнал» .

В Крыму представлены редкие форматы отдыха, ориентированные на узкую аудиторию. Среди них – соколиная охота, трофейная рыбалка, конные маршруты, арт-резиденции и индивидуальные винные экскурсии.

В селе Аромат Бахчисарайского района работает центр хищных птиц «Холзан Крым», где представлены 74 особи 15 видов, включая орлов-скоморохов, орланов и балобанов. Гостям показывают демонстрационные полеты.

Конный клуб «Экорест» организует прогулки и многодневные походы по Крыму. В распоряжении клуба – редкие породы лошадей, включая арабскую чистокровную, ахалтекинскую, фризскую и буденновскую. Маршруты проходят через виноградники, храмы, ущелья, с возможностью гастропикников и сопровождения гида.

Арт-резиденция «Кафабелла» в Солнечной Долине предлагает уединенную работу для художников, писателей и музыкантов. Проводятся пленэры, мастер-классы, камерные спектакли и экскурсии по галерее. Предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы.

В Андреевке проходят авторские пленэры художника Владимира Коломийца. Участники создают пейзажи на побережье Севастополя, работают с натуры и посещают природные локации региона.

Трофейная рыбалка организуется в акватории от Тарханкута до Окуневки. Основные трофеи – пеламида и луфарь. Предлагаются ночные рыбалки и сопровождение опытных капитанов. Сезон длится с мая по осень.

На винодельне Alma Valley проводят закрытые экскурсии с дегустацией коллекционных вин и посещением питомника. Программа ориентирована на коллекционеров вина и инвесторов.

Также доступны иммерсивные винные экскурсии с театрализованными элементами и участием актеров в образах античных персонажей. Включены дегустации, мастер-классы и дополнительные опции по запросу.