«Вбросы идут постоянно»: сохранится ли в Турции система «все включено»?

Турецкие владельцы отелей не планируют отказываться от системы «все включено», речь идет только о шведских столах, сообщил РИАМО вице-президент альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Ранее издание Sabah сообщило, что власти Турции обсуждают вариант замены «шведского стола» в гостиницах и кафе для борьбы с пищевыми отходами. Систему «все включено» (all inclusive) в гостиницах могут заменить на «а-ля карт» (a la carte). В рамках нее посетитель заказывает то количество еды, которое может съесть.

Мкртчян отметил, что несколько десятков лет назад турецкие отельеры поняли, что формат «все включено» очень привлекает гостей.

«Владелец отеля в здравом уме никогда не захочет отказываться. Вбросы идут постоянно, а цель их проста — чтобы россияне покупали больше туров в этом году. Каждый год ходят такие слухи, а потом оказывается, что ничего не происходит», — сказал Мкртчян.

Он добавил, что система «все включено» не беспокоит владельцев отелей. Больше всего их смущает, что гости выбрасывают много еды, которую берут со шведских столов.

«Если, например, гость взял пять котлет на „шведском столе“, а съел три, то две оставшихся придется утилизировать. Разговоры идут о том, чтобы убрать „шведский стол“, а не систему „все включено“», — объяснил Мкртчян.