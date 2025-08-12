Sabah: в Турции могут отменить шведский стол и опцию «Все включено» в гостиницах

Власти Турции обсуждают вариант замены «шведского стола» в гостиницах и кафе для борьбы с пищевыми отходами. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента занимается подготовкой доклада для главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Sabah.

Документ подготовят и отправят в течение двух месяцев. Есть вероятность, что после этого в турецкое законодательство внесут изменения.

Систему «Все включено» (all inclusive) в гостиницах могут заменить на «А-ля карт» (a la carte). В рамках нее посетитель заказывает то количество еды, которое может съесть.

Система all inclusive, популярная, преимущественно, в Турции, предусматривает бесплатное получение питания, напитков и иных услуг с проживанием в гостинице. Покупателю тура нужно лишь оплатить при заезде в гостиницу фиксированную стоимость.

Шведский стол могут отменить, так как каждый год в Турции выбрасывают примерно 23 млн тонн продуктов.