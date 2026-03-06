Ваш чемодан могут вскрыть без вас: юрист раскрыла правила досмотра багажа

Багаж пассажиров в аэропортах могут вскрывать без их присутствия, если у службы безопасности возникают подозрения, сообщила РИАМО юрист по гражданским делам, член ассоциации юристов России Карина Асанова.

«Зарегистрированный багаж может и часто проверяется без присутствия пассажира. Сдавая чемодан, вы фактически даете согласие на его проверку любыми доступными службе безопасности методами. Все сданные чемоданы проходят через рентгеновское оборудование, в случае если анализ показывает что-то подозрительное, багаж отправляется на дополнительный осмотр», — сказала Асанова.

Она добавила, что вскрытие багажа может производиться без присутствия пассажира, но с обязательной видеофиксацией процесса. Решение о проверке принимают руководители службы авиационной безопасности.

«В случае, если багаж поврежден или пропали вещи, необходимо обратиться к сотруднику аэропорта, составить протокол осмотра багажа, а также написать претензию, в которой изложить все обстоятельства, указав сумму ущерба и реквизиты для перечисления, приложить копию осмотра поврежденного багажа», — рассказала юрист.

Ранее россиянка пожаловалась в соцсетях, что во время транзитного рейса через Китай сотрудники аэропорта вскрыли, проверили и закрыли ее чемодан, не уведомив о своих действиях очно. Девушка рассказала, что замоталась и оставила в чемодане систему нагревания табака IQOS. Во время перелета из Бангладеш в Бангкок никаких вопросов по этому поводу не возникло. Однако в китайском аэропорту IQOS из багажа изъяли, вложив туда уведомление, которое ввело девушку в ступор.

