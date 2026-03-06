Вытащили IQOS, вложили бумажку: в аэропортах КНР без спроса вскрывают багаж

Россиянка по имени Юлия (deyyeneriss) пожаловалась в соцсетях, что во время транзитного рейса через Китай сотрудники аэропорта вскрыли, проверили и закрыли ее чемодан, не уведомив о своих действиях очно.

Девушка рассказала, что замоталась и оставила в чемодане систему нагревания табака IQOS. Во время перелета из Бангладеш в Бангкок никаких вопросов по этому поводу не возникло. Однако в китайском аэропорту IQOS из багажа изъяли, вложив туда уведомление, которое ввело девушку в ступор.

«Я сидела и не понимала, что это за бумажка. Показала ее своему молодому человеку, он сказал: „Да ты уже брешешь, сама что-то подложила туда и забыла“. Я настолько сильно устала, что первые минут 5 вспоминала, откуда я ее вообще достала, что там написано и откуда там указана вся моя контактная информация», — заявила Юлия.

Россиянка долго пыталась понять, как это уведомление оказалось в закрытом на замок чемодане. Сначала она приняла документ за рекламную листовку, но, увидев на нем персональные данные, начала переводить написанное через переводчик. Оказалось, что это акт об изъятии подозрительного предмета — той самой электронной сигареты.

«У меня был закрытый на замок чемодан, они тут все перерыли, здесь лежал IQOS, они его вытащили и положили мне сюда оповещение, просто даже не сообщив мне об этом, не позвав меня на досмотр. Просто окрыли и закрыли чемодан, изъяли. Я в шоке», — возмутилась Юлия.

Это далеко не единичный случай. В Сети с недавнего момента появилось множество жалоб от российских туристов, у которых при вылете из Китая аналогичным образом досматривали багаж. Чаще всего из чемоданов вытаскивали пауэрбанки, оставляя взамен акт об изъятии. После этого багаж закрывали на замок, а иногда даже вновь заворачивали в пленку — как будто ничего и не происходило.

«Мысль, что китайские авиалинии вскроют всех и все ради безопасности, успокаивает меня в перелетах этими авиалиниями больше, чем молитвы и крестики с иконами», — отметила одна из пользовательниц в комментариях под постом.

