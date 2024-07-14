В Турции назвали главного конкурента в борьбе за российских туристов

В Турции забили тревогу из-за возможного появления конкурента, который переманит к себе российских и европейских туристов, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Из-за высоких цен туристам из России и Европы приходится искать альтернативу для проведения отпуска. Курорты Белека и Бодрума перестали привлекать даже состоятельных отдыхающих.

Как пишет турецкое издание Turizmguncel, главным конкурентом Турции может стать Грузия. Речь идет о крупном гостиничном комплексе из 5 отелей на 1055 номеров. Данный проект по уровню не уступает Турции и Краснодарскому краю.

Общая инфраструктура гостиничного комплекса включает в себя 12 ресторанов, 7 бассейнов, 3 СПА-центра и собственный аквапарк. Он будет работать по системе «все включено» и должен привлечь туристов с высоким доходом, предпочитающих курорты Турции, Египта и ОАЭ.

Управлять грузинским гостиничным комплексом будет компания Aimbridge Hospitality.

Ранее российских туристов призвали проявлять осторожность в Турции, так как в стране продолжаются протесты против мигрантов из Сирии. Турки крушат машины и магазины сирийцев, а также вламываются в дома переселенцев.