Россиян в Турции призвали к осторожности из-за протестов против сирийцев

Ассоциация туристических операторов России (АТОР) рекомендовала российским туристам проявлять осторожность в Турции. С 30 июня в стране продолжаются протесты против мигрантов из Сирии, сообщает Общественное Телевидение России .

Вместе с этим в АТОР проинформировали, что конфликт турков и сирийцев никак не повлиял на отдых туристов из России. По данным организации, соотечественники пока не обращались с жалобами и заявлениями о происшествиях с ними в Турции.

«Мигранты не живут в туристических районах. Это слишком сладкий, лакомый кусочек, чтобы хитрые турки туда пускали мигрантов. <…> Туристы находятся в Белеке, Кемере, Сиде, Бодруме, Мармарисе — никаких мигрантов в этих районах нет. Они есть на востоке Турции», — отметил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян, посоветовав туристам по возможности отдыхать только на территории гостиниц.

Беспорядки в турецком городе Кайсери начались, когда местные жители заметили, как гражданин Сирии приставал к семилетней девочке. Турки крушат машины и магазины сирийцев, а также вламываются в дома переселенцев. После Кайсери волнения перекинулись на Стамбул, Конье, Бурсе и другие города.

Президент Турции Реджеп Эрдоган высказывался против дискриминации и ксенофобии, реагируя на беспорядки в стране. Политик также обвинил в происходящем «ядовитые рассуждения» оппозиции.

«Разжигание ненависти к просителям убежища и ксенофобии ни к чему не приведет. <…> Вандализм и поджоги улиц неприемлемы в нашей стране», — говорил Эрдоган.