В столице провели более 900 бесплатных экскурсий к началу октября

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал о реализации проекта «Московские истории», в рамках которого проводят бесплатные экскурсии, сообщает «Вечерняя Москва».

В 2023 году в рамках проекта в городе было проведено свыше 680 бесплатных экскурсий, в которых участвовали около 15,5 тыс. человек. В этом году уже состоялось свыше 900 бесплатных экскурсионных мероприятий, собравших более 23,7 тыс. участников.

«Одна из главных ставок туристической отрасли сегодня — стимулирование культурно-познавательного и развлекательного туризма», — отметил градоначальник.

Ранее Собянин заявил о том, что в столице завершили обновление набережной реки Яузы. Основные работы по благоустройству закончены. Всего привели в порядок более 20 км набережных.