Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 19:51

В Москве завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

В столице обновили набережные реки Яузы, там закончены основные работы по благоустройству, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Всего привели в порядок свыше 20 км набережных.

«Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта», — отметил столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Так, власти мегаполиса изменили схемы движения транспорта на большей части набережных, где появилось современное общественное пространство. После работ сильно выросла пропускная способность Подгорской и частично Устьинской набережных, там организовали двустороннее движение.

Позже вдоль набережных запланировано посадить около 650 деревьев.