В Москве завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы
Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В столице обновили набережные реки Яузы, там закончены основные работы по благоустройству, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Всего привели в порядок свыше 20 км набережных.
«Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта», — отметил столичный градоначальник в своем Telegram-канале.
Так, власти мегаполиса изменили схемы движения транспорта на большей части набережных, где появилось современное общественное пространство. После работ сильно выросла пропускная способность Подгорской и частично Устьинской набережных, там организовали двустороннее движение.
Позже вдоль набережных запланировано посадить около 650 деревьев.