В России подорожали путевки за границу

Доля туров за границу, цена которых составила более 400 тыс. рублей, летом 2024 года увеличилась в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Level.Travel.

Доля туров стоимостью от 400 тыс. рублей составила 6% от всех проданных путевок. При проведении исследования данные собирали не только о путешествиях внутри страны, но и за границей.

Также летом 2024 года активно продавались путевки стоимостью от миллиона рублей. Их приобретали, в основном, в отели на Мальдивах и в Турции.

Ранее сообщалось, что новогодний отдых в России может подорожать на 20%. Это связано с тем, что в целом по РФ услуги гостиниц, а также билеты на самолеты увеличились в цене.