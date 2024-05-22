В Подмосковье 25 мая состоится мероприятие «Ярко в парках»

В субботу в парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь дня подмосковных парков. Большую праздничную программу «Ярко в парках» подготовили более 80 парков, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Посетителей ждет фотовыставка «Прекрасно в парках», показательные выступления творческих и спортивных коллективов и многое другое.

Так, в парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского г. о. всех желающих приглашают на молодежный квартирник, мастер-класс по рисованию и на лекторий о художнике и иллюстраторе детских книг Геннадии Спирине. Также состоится модный показ и съемка от профессионального фотографа Анны Крыловой.

Парк «Победа» Талдомского г. о. подготовил «сладкий забег» для детей и фотопрогулку для взрослых. На праздничном концерте выступит рок-группа «Галстук Роджера». Также на территории парка будет установлена лавочка с десертом, после посещения которой можно отправиться на праздник красок Холи.

Парк «Березовый» г. о. Клин ждет всех желающих на яркий флешмоб «Мыльные пузыри» и творческие мастер-классы по созданию рисунка парка в технике граттаж. Для активных посетителей состоится парковая эстафета и игровая программа «Ярко в парке».

Парк на улице 7-го Ноября г. о. Лосино-Петровский приглашает юных посетителей на рыбалку и творческие мастер-классы. Совместными усилиями гости парка смогут создать огромный постер, а также украсить символ парка, Лося, ленточками с желаниями. Завершится мероприятие выступлением иллюзиониста Павла Ионова и дискотекой.

Парк «Дулевский» Орехово-Зуевского г. о. удивит гостей показательным выступлением от школы воздушной гимнастики Areal sport и мастер-классом от театра оригинального жанра. Все желающие могут посетить танцевальный мастер-класс по зумбе и зону настольных игр «Играем в парках».

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.