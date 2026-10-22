В Одинцовском округе проведут экспедицию к мегалиту «КитежЪ-камень»

Краеведческая экспедиция к мегалиту «КитежЪ-камень» пройдет 25 октября в Одинцовском округе. Участники преодолеют кольцевой маршрут длиной около 7 км примерно за пять часов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поход будет включать исследование местности и краеведческую разведку. Основная точка маршрута — мегалит «КитежЪ-камень», принесенный ледником около 170 тыс. лет назад. Рядом группа разобьет временный лагерь, осмотрит окрестности и займется поиском древностей и следов воздействия человека на ландшафт.

«На маршруте группа увидит урочище Опарину Гору с уничтоженной войной деревней и героической историей, Реликтовый лес с лекарственными травами, гнездами, лисьими норами и следами зверей и глубокое русло речки Поноша в ледниковой борозде», — рассказал руководитель МОРОО «Краеведческое общество» Антон Кузнецов.

По его словам, участники смогут подержать в руках минералы и осколки древних пород, увидеть коллекцию окаменевших морских организмов.

Сбор — 25 октября в 11:00 в районе деревни Хотяжи (55.649099, 36.580614). У организаторов можно будет узнать, почему деревню называют древней столицей Подмосковья. Число мест ограничено, обязательна предварительная регистрация. Возраст участников — 12+.

С собой нужно взять надежную походную обувь, одежду по погоде, трекинговые палки, компас, нож, зажигалку, туристическое сиденье, дождевик, запасные носки и упаковку для находок. Фото- и видеосъемка приветствуются.

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