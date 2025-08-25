В Госдуме предложили запретить восхождения на высоту без профессиональных гидов

Зампред комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов считает, что следует ввести в РФ требование о том, чтобы восхождения туристов на высоты свыше 4-5 тыс. м разрешали только с сопровождением опытных гидов, сообщает ТАСС .

«Я считаю, что в России необходимо проработать вопрос введения обязательного сопровождения гидов на высотах от 4-5 тыс. м, особенно для туристов без опыта», — отметил Кривоносов.

Он подчеркнул, что такое решение не ограничивает права граждан, но поможет повысить безопасность в данной сфере.

По его словам, сейчас законодательство РФ не запрещает туристам самим совершать восхождения в горах. Путешественники могут подняться самостоятельно и на пятитысячники. Этот вопрос регулируется только рекомендациями Федерации альпинизма страны.

Как уточнил парламентарий, в мировой практике есть и иные подходы к данной проблеме. Например, в Непале восхождения на Эверест могут проходить только при наличии спецлицензии и в составе группы с сертифицированным гидом. А в Италии и Франции подъемы туристов на Монблан контролируются местными властями, для этого требуется бронирование мест в лагерях и рекомендации проводников.

За последнее время в мире и России произошло несколько резонансных случаев с альпинистами. Два человека из Перми погибли, когда совершали восхождение в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. На пике Хан-Тенгри в Киргизии погиб россиянин Алексей Ермаков. Кроме того, в Киргизии на пике Победы альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу. Пострадавшая застряла на высоте 7,2 тыс. м. До нее не могут добраться из-за плохой погоды. Также неизвестно, жива ли она.

Еще один резонансный случай с группой туристов произошел на острове Итуруп. Девять женщин и мужчина-гида совершали восхождение на вулкан Баранского, однако в назначенное время участники не вернулись в лагерь. К счастью, людей удалось найти. Спасатели подняли туристов на борт вертолета, всех доставят в город Курильск.