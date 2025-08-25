МЧС: на Курилах нашли пропавшую группу туристов

Группу туристов, пропавшую в воскресенье на острове Итуруп, нашли, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск.

Отмечается, что медицинской помощи никто не нуждается.

На острове Итуруп незарегистрированная туристическая группа из девяти женщин и мужчины-гида совершала восхождение на вулкан Баранского, однако в назначенное время участники не вернулись в лагерь.

Ранее сообщалось, что утром 24 августа спасатели начали искать группу туристов из 10 человек. Путешественники перестали выходить на связь рядом с вулканом Баранского. Изначально их искали шесть человек.