На Курилах ищут группу пропавших туристов

Спасатели на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского ведут поиски группы туристов из 10 человек, сообщил мэр Курильского района Константин Истомин в Telegram-канале .

По его словам, туристы не вышли на связь в районе вулкана Баранского. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа.

В поисках пропавшей группы туристов участвует 6 человек.

Ранее 38-летнего туриста с травмой руки спасли из труднодоступного ущелья на Камчатке. Путешественник травмировался во время переправы через горную реку на Войновских источниках.