сегодня в 10:27

Повредившего руку туриста спасли из труднодоступного ущелья на Камчатке

38-летнего туриста с травмой руки спасли из труднодоступного ущелья на Камчатке. Для эвакуации мужчины использовали вертолет Ми-8 Национальной службы санитарной авиации (НССА), сообщает пресс-служба «Ростеха».

Путешественник травмировался во время переправы через горную реку на Войновских источниках.

«На момент получения заявки погода была нелетной, а прогноз — неутешительным. Мы изучили рельеф местности и определили примерное расположение лагеря туристов. Они находились в труднодоступном ущелье, напоминающем жерло вулкана», — сказал командир воздушного судна Александр Позяев.

Он пояснил, что в данном месте из-за ограниченного пространства и сильной турбулентности нельзя посадить вертолет. Экипаж надеялся на надежность Ми-8 и благоприятное погодное окно.

По словам командира, было принято решение садиться в 100 м от туристического лагеря. Это было сложно сделать из-за каменистой поверхности, покрытой вулканическим пеплом. С воздуха высадили борттехника Алексея Нечаева для проверки места. По указаниям специалиста вертолет приземлился.

Затем за пострадавшим отправились спасатели. Они забрали туриста и довели его до вертолета.

В целом спасательная операция заняла 1 час 15 минут. Мужчину доставили в Камчатскую краевую больницу, где ему оказали медпомощь.