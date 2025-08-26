В Геленджике появится туркластер с винодельней и гольф-академией

АО «Усадьба „Марьина Роща“» планирует инвестировать 20,3 млрд рублей в создание туристического кластера в Геленджике, включающего винодельню и гольф-академию, сообщает РБК .

Соглашение о реализации проекта было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). При этом ранее инвестор сообщал, что инвестиции в создание туристической зоны составят около 16 млрд рублей.

В пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края заявили, что в настоящее время инвестором ведется разработка проектно-сметной документации. Планируемый объем инвестиций составит порядка 20,3 млрд руб.

В кубанском ведомстве добавили, что благодаря реализации проекта будет создано около 350 новых рабочих мест. По прогнозам инвестора, это позволит увеличить туристический поток более чем на 160 тыс. человек ежегодно. Инвестор планирует завершить проект до конца 2029 года.

Ранее стало известно, что больше половины россиян запланировали провести осенний отпуск внутри страны. Наиболее популярные направления — Сочи, Москва и Санкт-Петербург.