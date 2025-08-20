Какое направление стало самым популярным у россиян для осеннего отпуска
Фото - © Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф
Больше половины россиян запланировали провести осенний отпуск внутри страны, передает «Газета. Ru»слова сервиса «Авиасейлс».
Наиболее популярное направление — Сочи. Около 20% всех внутренних бронирований авиабилетов приходится на этот город.
Помимо этого, в топ также вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Казань, Владивосток, Екатеринбург и Уфа.
«За последние три года внутренний туризм в РФ вырос, а в начале 2025 года мы наблюдаем еще и рост интереса со стороны иностранных гостей. Этот результат говорит о развитии инфраструктуры и разнообразии туристических возможностей в нашей стране. Также делаем ставку на круглогодичные морские курорты, где можно отдыхать не только летом, но и в межсезонье. Все это показывает, что россияне все чаще выбирают отдых внутри страны, а мы со своей стороны будем продолжать создавать для этого комфортные условия», — объяснил «Газете.Ru» директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша.
В городах России туристы отдыхают в среднем неделю, а дольше всего путешествуют в Сочи и Минеральных Водах — по 10 дней.
Помимо этого, доля зарубежных поездок россиян осенью составит 45%.