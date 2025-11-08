В Австрии считают запрет предоставления виз для граждан РФ нарушением свободы
Решение Еврокомиссии об ограничении выдачи шенгенских мультивиз для российских граждан — скандал и ограничение свободы передвижения. При этом такой исход закономерный, рассказал РЕН ТВ геополитический аналитик из Австрии Патрик Поппель.
«Тоталитарные системы всегда склонны делать правила для людей все строже», — добавил аналитик.
По мнению Поппеля, на фоне конфликта страны Запада поэтапно урезают права россиян. Подобные запреты можно считать вмешательством в свободу человека.
Аналитику жалко, что страны ЕС готовы совершать такие шаги. Они используют сложившуюся ситуацию для продвижения собственных интересов.
7 ноября Еврокомиссия ограничила выдачу путешественникам из России многократных шенгенских виз. Жителям государства предстоит подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они соберутся ехать в Евросоюз.
