сегодня в 08:21

В Австрии считают запрет предоставления виз для граждан РФ нарушением свободы

Решение Еврокомиссии об ограничении выдачи шенгенских мультивиз для российских граждан — скандал и ограничение свободы передвижения. При этом такой исход закономерный, рассказал РЕН ТВ геополитический аналитик из Австрии Патрик Поппель.

«Тоталитарные системы всегда склонны делать правила для людей все строже», — добавил аналитик.

По мнению Поппеля, на фоне конфликта страны Запада поэтапно урезают права россиян. Подобные запреты можно считать вмешательством в свободу человека.

Аналитику жалко, что страны ЕС готовы совершать такие шаги. Они используют сложившуюся ситуацию для продвижения собственных интересов.

7 ноября Еврокомиссия ограничила выдачу путешественникам из России многократных шенгенских виз. Жителям государства предстоит подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они соберутся ехать в Евросоюз.

