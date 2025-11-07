Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ

сегодня в 14:33

Европейская комиссия (ЕК) ограничила выдачу путешественникам из РФ многократных шенгенских виз. Жителям страны предстоит подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они соберутся ехать в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное заявление.

Такая мера позволит проводить тщательную проверку заявителей и «даст возможность уменьшить риски для безопасности», считают в ЕК.

При этом страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных шенгенских виз членам семей граждан РФ, проживающих в ЕС, и водителям грузового транспорта.

Евросоюз в сентябре 2022 года поставил на паузу упрощенный визовый режим с РФ. Консульские сборы за выдачу виз увеличились. Также выросли сроки рассмотрения заявлений.

В Еврокомиссии 6 ноября отметили, что в 2019 году в ЕС поехали на отдых 4 млн россиян. В 2024 году их количество уменьшилось до чуть более 550 тыс.

