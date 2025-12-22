Тверская область увеличила туристический поток и привлекла новые маршруты

Тверь вошла в число лидеров по росту числа туристов в 2025 году

Тверская область стала одним из лидеров по приросту туристического потока в 2025 году, увеличив число гостей почти вдвое. В регионе развиваются новые маршруты, открываются музеи и фестивали, а также сохраняются исторические памятники, сообщает «Вечерняя Москва» .

Тверская область вошла в число регионов с самым быстрым ростом турпотока — по данным Росстата, за первые девять месяцев 2025 года количество туристов здесь почти удвоилось. Популярность региону обеспечивают не только транспортная доступность и богатое культурное наследие, но и новые туристические проекты.

Тверь и Торжок остаются самыми востребованными городами у туристов. В Торжке гостей привлекают мастер-классы золотошвеек, кузнецов и знаменитые пожарские котлеты, а также Новоторжский Борисоглебский монастырь и Музей вертолетов с симулятором полетов. В Старице, включенной в Большое Золотое кольцо России, туристы посещают Свято-Успенский мужской монастырь, основанный в 1 110 году. Наместник монастыря, игумен Дамаскин, рассказал, что святыня недавно отметила 915-летие, а ее стены построены из знаменитого старицкого мрамора.

В Старице активно развивается туристическая инфраструктура: открываются новые музеи, проходят фестивали, строятся гостевые дома. Архитектор Константин Толмачев отметил, что проект «Старицкий посад» реализуется совместно с администрацией города и требует комплексного подхода к развитию инфраструктуры.

В Завидово туристов ждут национальный парк, курортные зоны, аквапарк и новый порт, способный принимать круизные лайнеры. Любители активного отдыха могут выбрать квадропробеги, рыбалку или прогулки по многочисленным маршрутам. В деревне Шапкино работает семейная ферма с гастрономическими экскурсиями и фермерскими бранчами.

