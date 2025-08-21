Турслет для людей пожилого возраста прошел в поселке Аракаево

Свыше 200 человек собрались в поселке Аракаево на областной туристический слет для людей пожилого возраста, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Бои с мешками, перетягивание каната и мастер-класс по выжиганию узоров на шелке — вот лишь часть программы областного турслета. В этом году мероприятие было посвящено культурным традициям татарского и башкирского народов.

Донести воду в коромысле с минимальными потерями — это не просто задание, а отсылка к древнему поверью. Считается, что наполненное ведро сулит верность возлюбленного. Чем больше в нем останется воды, тем вероятнее, что вторая половинка сохранит верность. Однако, как показал слет, справиться с этой задачей не так легко. Не менее трудными оказались прыжки в мешках, где важна слаженная работа всей команды, состоящей из троих человек. Секрет успешного прохождения заключается в движении в унисон.

Главной темой турслета стало знакомство с национально-культурным наследием татар и башкир. Все конкурсы и развлечения были основаны на традициях этих народов.

В слете принимают участие 17 команд из различных городов Свердловской области, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Березовский и Богданович. Мероприятие объединило более 200 человек. Среди участников есть и опытные туристы.

Этот областной турслет проводится в регионе уже в 12 раз. Организация мероприятия осуществляется в рамках областной программы «Старшее поколение», которая впоследствии стала частью национального проекта «Семья».

В дополнение к состязаниям для участников были организованы мастер-классы по приготовлению чак-чака, тамбурной вышивке и специальной технике выжигания по шелку.