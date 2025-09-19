Турпоток курорта «Шерегеш» в сезоне 2024/25 составил 1,5 млн человек

Пятовский о новом сезоне в «Шерегеше»: хотим выйти на цифру 1,65 млн человек

Заместитель председателя регионального правительства по вопросам науки, образования и молодежной политики Антон Пятовский рассказал, что в течение сезона 2024–2025 горнолыжный курорт «Шерегеш» в Кузбассе принял 1,5 миллиона туристов, сообщает Сiбдепо .

«Мы хотим выйти на цифру 1,65 млн (ред. — человек)», — отметил он.

По его словам, в новом сезоне будут работать 23 канатные дороги, 95 отелей, 77 точек питания, включая рестораны и кафе общей вместимостью 4800 посетителей, 16 парковок, 50 спа-центров и другие объекты инфраструктуры. Ключевым фактором роста турпотока в предстоящий зимний период Пятовский назвал расширение номерного фонда коллективных средств размещения курорта.

«Ждем в сезоне 302 номера, три ресторана, отель, спа-зону, массажный кабинет. Очень, конечно, ждем это событие. Для нас очень важно», — поделился Пятовский.

Он также подчеркнул намерение повысить уровень подготовки горнолыжных трасс в текущем году.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать выгодное направление для отдыха зимой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.