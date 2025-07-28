Эксперты рассказали, как выбрать выгодное направление для отдыха зимой

Жители Москвы уже начали бронировать зимние туры, несмотря на то что до новогодних праздников еще далеко. Эксперты отмечают рост интереса к раннему бронированию и советуют, как сэкономить на путевках, сообщает «Вечерняя Москва».

Россияне все чаще планируют зимний отдых заранее: спрос на раннее бронирование туров вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Директор по развитию партнерской сети крупного российского сервиса путешествий Эмиль Зиядинов рассказал, что экономия при раннем бронировании может составить 10–20 процентов, а на отдельных акциях и после новогодней недели — до 30 процентов.

Зиядинов отметил, что дополнительные скидки можно получить, если выбирать менее популярные курорты, анализировать предложения разных туроператоров или отправляться в путешествие в менее востребованные даты. Например, вылет 3–4 января вместо 30 декабря позволит существенно снизить расходы.

Зимой россияне предпочитают те же направления, что и летом. За праздничной атмосферой и музеями туристы едут в Москву, Санкт-Петербург и Казань, за теплой погодой — в Сочи, Анапу и Геленджик, а за снегом и лыжами — в Красную Поляну, Шерегеш и Домбай. Для оздоровления популярны Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, а для единения с природой — Байкал, Карелия и Алтай.

Семьи с детьми часто выбирают Великий Устюг — родину Деда Мороза, а также Кострому, где находится резиденция Снегурочки. Любители северных приключений бронируют туры в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние и китов.

Среди зарубежных направлений зимой востребованы пляжные страны с прямыми перелетами: ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Гоа, Куба и Египет. Для этих стран россиянам либо не требуется виза, либо ее оформление максимально упрощено.

Управляющий директор туроператора Любовь Воронина рассказала, что раннее бронирование позволяет выбрать не только отель, но и конкретный тип номера, а также воспользоваться удобными условиями оплаты с минимальным первоначальным взносом.

Федеральная таможенная служба РФ напомнила, что туристам, выезжающим за границу, важно заранее узнать правила декларирования имущества, чтобы избежать административных протоколов и потери вещей.