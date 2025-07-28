Эксперты рассказали, как выбрать выгодное направление для отдыха зимой

Россияне начали активно бронировать зимние туры
Туризм

Жители Москвы уже начали бронировать зимние туры, несмотря на то что до новогодних праздников еще далеко. Эксперты отмечают рост интереса к раннему бронированию и советуют, как сэкономить на путевках, сообщает «Вечерняя Москва».

Россияне все чаще планируют зимний отдых заранее: спрос на раннее бронирование туров вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Директор по развитию партнерской сети крупного российского сервиса путешествий Эмиль Зиядинов рассказал, что экономия при раннем бронировании может составить 10–20 процентов, а на отдельных акциях и после новогодней недели — до 30 процентов.

Зиядинов отметил, что дополнительные скидки можно получить, если выбирать менее популярные курорты, анализировать предложения разных туроператоров или отправляться в путешествие в менее востребованные даты. Например, вылет 3–4 января вместо 30 декабря позволит существенно снизить расходы.

Зимой россияне предпочитают те же направления, что и летом. За праздничной атмосферой и музеями туристы едут в Москву, Санкт-Петербург и Казань, за теплой погодой — в Сочи, Анапу и Геленджик, а за снегом и лыжами — в Красную Поляну, Шерегеш и Домбай. Для оздоровления популярны Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, а для единения с природой — Байкал, Карелия и Алтай.

Семьи с детьми часто выбирают Великий Устюг — родину Деда Мороза, а также Кострому, где находится резиденция Снегурочки. Любители северных приключений бронируют туры в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние и китов.

Среди зарубежных направлений зимой востребованы пляжные страны с прямыми перелетами: ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Гоа, Куба и Египет. Для этих стран россиянам либо не требуется виза, либо ее оформление максимально упрощено.

Управляющий директор туроператора Любовь Воронина рассказала, что раннее бронирование позволяет выбрать не только отель, но и конкретный тип номера, а также воспользоваться удобными условиями оплаты с минимальным первоначальным взносом.

Федеральная таможенная служба РФ напомнила, что туристам, выезжающим за границу, важно заранее узнать правила декларирования имущества, чтобы избежать административных протоколов и потери вещей.