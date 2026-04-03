Туроператоры требуют с россиян доплаты за уже проданные путевки

Россиянам приходится доплачивать туроператорам сотни долларов за уже давно купленные туры. Это происходит из-за энергокризиса и конфликта вокруг Ирана, сообщает Baza .

На фоне возникших проблем авиакомпании, выполняющие рейсы по популярным туристическим направлениям, повысили топливные сборы и начали выставлять туроператорам дополнительные счета. Те, в свою очередь, переложили расходы на клиентов.

Так, россиянам приходится доплачивать за уже купленные туры 50-120 долларов. Дополнительные средства запрашивают по всем заявкам в Египет, Таиланд, Вьетнам и по эфиопским маршрутам. На отдельных направлениях требуют доплату вплоть до 200 долларов.

Возмущенные туристы рассказали, что должны были вылететь на отдых в пятницу. Накануне поздно вечером им пришло уведомление о необходимости доплаты. Это не коснулось путешественников с заявками на более поздние даты, с вылетом через несколько месяцев.

Туристам, которые не хотят доплачивать разницу, предлагают вернуть деньги за тур или перенести оплату на новую поездку.

Ранее туроператоры сообщили о росте выгоды раннего бронирования туров. Они советуют планировать летний отдых за несколько месяцев до поездки, так как это позволяет сэкономить до 50%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.